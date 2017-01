Däne verstärkt die Mannschaft von Trainer Raul Alonso

23.01.2017, 20:22 Uhr

BB: Was hat Sie zu einem Wechsel nach Tirol bewegt ?Jepsen: Ich habe in den Vorgesprächen gemerkt, dass Vorstand und Trainer klare Vorstellungen darüber haben in welche Richtung es gehen soll. Diese Entwicklungsmöglichkeiten haben mich überzeugt den GC Zürich trotz laufenden Vertrages zu verlassen und nach Schwaz zu wechseln. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben.

BB: Wie gefällt es Ihnen in der Silberstadt ?Jepsen: Ich habe mit meiner Freundin Line zuletzt im Zentrum der Großstadt Zürich gelebt. Die Gegend hier inmitten der hohen Berge ist natürlich sehr schön. Es gefällt uns gut in Tirol.BB: Welche sportlichen Ziele haben Sie ?Jepsen: Ich will Erfolg mit der Mannschaft haben. Im Grunddurchgang hat dem Team in entscheidenden Situationen 2-3 Prozent und am Ende nur ein Tor zum Oberen Playoff gefehlt. Ich hoffe das Leistungsvermögen der Mannschaft mit meiner Erfahrung um diese fehlenden Prozente steigern zu können um Titel zu holen und international zu spielen. Natürlich wäre es auch ein Traum nochmal für das dänische Nationalteam einberufen zu werden.BB: Wie sehen Sie als Trainer den bisherigen Saisonverlauf und was können Sie mit der Mannschaft erreichen ?Alonso: Wir haben in dieser Saison noch einiges vor. Trotz der verpassten Qualifikation für das Obere Playoff blicken wir auf einen guten Grunddurchgang zurück in dem wir speziell in den Heimspielen überzeugen konnten. Ein Marathonlauf ist auch nach der Hälfte der Strecke noch nicht beendet wenn man die angestrebte Zwischenzeit nicht erreicht hat, man weiß aber das man zulegen muss um das Ziel mit dem gewünschten Erfolg zu erreichen. Mit Matias verstärkt jetzt ein Spieler unser Team, der mit seiner dänischen Mentalität den eingeschlagenen Weg mit uns gehen wird.