Erfolgreiche Testsspiele für Schönherr mit U16-Nationalteam

14.12.2016, 21:38 Uhr

ÖFB tätig und auch für die Betreuung der Tiroler Junioren-Nationalspieler zuständig. Nach einem torlosen Unentschieden im ersten Test in Paralimni im Bezirk Famagusta, feierten die Marko-Schützlinge einen 3:2 Auswärtserfolg im zweiten Spiel. Die Zyprioten erwiesen sich dabei als sehr spielstarker und ebenbürtiger Gegner. Mit Clemens Hubmann und Florian Kopp kamen auch zwei Spieler der Akademie Tirol zum Einsatz. Das Trainingslager war ein weiterer Schritt in der Vorbereitung für die anstehende EM-Qualifikation, in der die junge Mannschaft in der ersten Gruppenphase gegen die Gegner aus Rumänien, Litauen und Luxemburg bestehen muss.