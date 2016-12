Ich hatte persönlich nie einen Service-Mann (Teil 6)

20.12.2016, 19:48 Uhr

Vielleicht liegt es daran: "Ich hatte persönlich nie einen Service-Mann".Vielleicht hat mich das Präparieren meiner Ski so überanstrengt, dass ich deswegen kein Rennen gewann.Die Fotos entstanden am 10. Dezember 2016 beim Europa-Cup Snowboard Rennen in Hochfügen. Es wurden Spitzenleistungen von Damen und Herren aus Korea, China, Italien, Russland, Slovakei, Österreich und einigen weiteren Ländern geboten.Fortsetzung von: https://www.meinbezirk.at/schwaz/sport/9849-hoehen...