Langlaufeldorado feierte offizielle Eröffnung

18.12.2016, 14:19 Uhr

Langlauf-Opening Achensse in Achenkirch

ACHENKIRCH eh. Die Langlaufsaison am Achensee wurde am 18. Dezember 2016 offiziell mit dem Achensee-Langlauf-Opening in Achenkirch eröffnet.Extra dafür wurde eine Loipe um den Alpen Caravan Park Achensee errichtet. „Schneemeister oder Loipenmeister“ Walter Egger zeigte sich mit den Bedingungen äußerst zufrieden, wie auch die zahlreichen LangläuferInnen oder die es noch werden wollen. Neben Materialtest und Technikkursen wurde zu einem Gaudi-Biathlon geladen. Dort konnte jeder die praktische Handhabung des Lasergewehrs versuchen.Wer noch nie auf Langlaufskiern gestanden ist, dem wurden Einblicke in den Langlaufsport gegeben und Übungen für einen leichten Einstieg gezeigt. Selbst für die Kleinsten wurden kinderspezifische Langlaufkurse geboten.Jeder, der nach dem Langlauf-Opening Lust verspürt, mit dem Langlaufsport anzufangen, ist mit 300 Euro in etwa für ein Ausrüstung dabei. Das bestätigte Christian Busslehner von Busslehner-Sports, der mit den Firmen Atomic, Salomon und Fischer die Langlaufausrüstung bereitstellte. Die Firmen TOKO und HWK sorgten nebenher für das Wachsservice.