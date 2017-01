Mit Top Ergebnissen in die Rennsaison für den Ski-Klub Schwaz

15.01.2017, 21:16 Uhr

Starke Leistungen der Rennläufer mit 14 Podestplätzen beim ersten Bezirkscup

SCHWAZ. Bei Besten Schnee- und Wetterbedingungen startete der Ski-Klub Schwaz in die Rennsaison. Die Vorbereitungszeit im Skigebiet Hochzillertal konnte perfekt genutzt werden. Seit vergangenen Wochenende trainieren die Nachwuchsrennläufer auch am Hausberg dem Kellerjoch. Das erste Bezirkscup Rennwochenende war sehr erfolgreich für unseren Verein berichtet ein offensichtlich stolzer Obmann Armin Knab. Beim Bezirkscup Riesentorlauf in Gerlos konnte unser Verein – von Gesamt 14 Vereinen – mit vier Siegen und jeweils fünf 2. und fünf 3. Plätzen als erfolgreichster Verein schon gleich zu Beginn der Rennsaison mit starken Leistungen aufzeigen. Mit ähnlich starker Leistungen ging es am darauffolgenden Tag beim Slalom in Achenkirch weiter. In den kommenden Wochentagen geht es weiter mit den verschiedensten Trainingseinheiten, bevor am kommenden Wochenende wieder ein intensives Rennwochenende in Hippach und Finkenberg am Programm steht. "Schließlich möchten wir an den Erfolgen vom Vorjahr anschließen und dazu benötigt es auch viel Fleiß und Einsatz der Nachwuchsrennläufer" erklärt Armin Knab stellvertretend für das Trainerteam.Foto siehe Anhang: Lukas Singer vom Ski-Klub Schwaz