Neues Trainingszentrum des Vereins Dragon-Ryu-Ninjutsu

04.12.2016, 15:14 Uhr

Auf 330m2 haben wir endlich genügend Platz um weitere neue Mitglieder aufnehmen zu können, und die verschiedensten Kampfsport und Kampfkunstarten zu trainieren.Die Trainingsräumlichkeiten stehen auch anderen Vereinen für Seminare, Trainings oder Workshops gegen einen Unkostenbeitrag zur Verfügung.Einfach anfragen oder vorbeikommen.

Täglich von Montag bis Freitag ab 18 Uhr





Diese Sportarten werden trainiert:

Dragon-Ryu-Ninjutsu (effektive Selbstverteidigung für Jede/n)KickboxenAllstile-KarateFeuerlauf-SeminareWasserfall-MeditationWalk on GlasUnser Ziel ist es, die Kampfkünste, bzw.die verschiedensten Kampfsportarten weiter zu verbreiten und schon den kleinsten Vereinsmitgliedern zu vermitteln.Wir sind Mitglied im östereichischem Bundesfachverband für Kickboxen(ÖBFK), der IAF (International Allstile Federation of Martial Arts) sowie de MAA-international(Martial Arts Association-international).Im kommenden Jahr 2017 ist die Teilnahme einiger Mitglieder an den WAKO-Austrian Classics geplant sowie anderer nationaler und internationaler Wettkämpfe.Wir freuen uns auf neue Mitglieder, einfach zum Training vorbeikommen.Anbei ein paar Eindrücke vom Training.