RTL -Sparkassen Bezirkscup in Finkenberg-Penken-Lahnerstein

23.01.2017, 20:21 Uhr

112 Kinder und 50 Schüler boten tolle Leistungen und spannende Wettkämpfe

FINKENBERG: "Gratulation allen Rennläufern, besonders den Tagessiegern bei den Kindern Hanna Hanser vom WSV Hippach und Thomas Stubenböck vom WSV Wiesing sowie der Bezirksmeisterin der Schüler Lena Neuhauser vom WSV Achenkirch und dem Bezirksmeister der Schüler Lukas Singer vom SK Schwaz. Wir freuen uns sehr über den mehr als gelungenen Renntag, wieder einmal hat man gesehen, dass man gemeinsam viel erreichen kann" freut sich Mag. Dietmar Würtenberger, Leiter der SPK-KommerzCenter. Ein riesengroßes Danke allen Helfern vor und hinter den Kulissen, auf der Piste oder beim Betreuen der Kinder, beim Aufbau, Zusammenräumen oder bei der Organisation. Ein Danke den Sponsoren: Hauptsponsor Sparkasse Schwaz, der Skischule Finkenberg und Skischule Sunny, dem Team der Penkentenne, den Finkenberger Almbahnen für das Bereitstellen der Piste und der ausgezeichneten Zusammenarbeit. Und nicht zuletzt dem Wettkampfkomitee: Otto Neumann, Schreter Siegi und Roman, Weisiele Christian jun. sowie Markus Putz und Florian Spieß vom SC Mayrhofen. RSK-Obmann Heiko Lapp, Bezirksreferent Hermann Fuchs und Bürgermeister Andreas Kröll übergaben die Preise an die jungen Athleten und waren begeistert von den gezeigten Leistungen. Das Top-Ergebnis für die Lokalmatadore aus Finkenberg zeigt, dass Trainer Helli Sporer seine Rennläufer auf einem ganz tollen Niveau hält.Ergebnisse: Magdalena Eberharter 1. Platz, Valentina Stock 3. Platz, Noah Geisler 4. Platz, Simon Gruber 1. Platz, Christoph Eberharter 2. Platz Emma Wechselberger 4. Platz, Christina Geisler 3. Platz. Für den Skinachwuchs des Bezirks geht es am 5.2. weiter mit einem Super-G am Glungezer und am 16.2. einen Nachtslalom am Vögelsberg.