Ski Verein Weiz: Opening am Gerlosspass

12.12.2016, 21:06 Uhr

51 Damen, Herren und Jugendliche starteten bereits um 5 Uhr in Weiz und nach einer kurzen Pause in Eben ging es auf kürzestem Weg ins Skigebiet Gerlos.Die aktiven Sportlerinnen und Sportler konnten ihr Können auf der Königsleiten und auf der Gerlosplatte testen. Die Durchtrainierten konnten viel Freude an den hervorragend präparierten Pisten finden.Nach einem schönen Skitag wurde die Reisen ins Hotel nach Hochfügen fortgesetzt wo auf die oststeirischen Winterfreunde drei weitere superfeine Tage warteten.