Tolle Leistungsschau der Sportmittelschule Schwaz

06.02.2017, 15:38 Uhr

Seit Jahren hat dieser Event einen festen Platz eine Woche vor den Semesterferien

SCHWAZ (dw). Die SchüleInnen von der ersten bis zur vierten Klasse präsentierten vor geladenen Gästen und Eltern wie vielseitig ihre Ausbildung an der Sport-NMS ist. Bgm Hans Lintner hob den besonderen Wert einer allgemeinen sportlichen Ausbildung hervor und zeigte sich beeindruckt, in wie kurzer Zeit gerade die Kinder aus der ersten Klasse enorme Fortschritte machen und selbstbewusst ihr Können präsentieren. Seinen Dank an die Lehrenden der Sportmittelschule gaben Direktor Johann Walder und Sportkoordinator Hannes Hintner an den Vertreter der Stadt gerne zurück. In diesem Jahr konnte nämlich eine Air-Track-Bahn angeschafft werden, die das Training enorm bereichert und den Bodenturnern, wovon sich das begeisterte Publikum überzeugen konnte, scheinbar Flügel verleiht. Dass die sportbegeisterten Kinder und Jugendlichen auch einen gesunden Geist haben, bewiesen sie durch ihr mutiges und sicheres Auftreten vor Publikum. Sie führten nämlich selbst durch das Programm, baten Gäste zum Interview und überbrückten Auf- und Abbauten durch humorvolle Sketche.