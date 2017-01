Vereinsmeisterschaft Rodeln WSV Vomp

30.01.2017, 19:33 Uhr

Bei besten Rodelbahnverhältnissen wurde die Vereinsmeisterschaft des WSV Vomp ausgetragen.

VOMP. Das traumhafte Winterwetter lockte 116 Teilnehmer an den Start der Bachtalrodelbahn. Das perfekt organisierte Rennen ging zur Freude der Veranstalter unfallfrei über die Bühne. Die bestens präparierte, äußerst schnelle Bahn sorgte für Spannung bis zum letzten Teilnehmer. Am Ende konnte Lea Kogler ihren Schülervereinsmeistertitel aus dem Vorjahr souverän verteidigen. Schülervereinsmeister wurde Felix Gspan. Als Vereinsmeisterin konnte sich Sabine Hildebrand durchsetzen und Florian Kogler konnte als Tagesschnellster seinen Vereinsmeistertitel ebenfalls verteidigen. Am kommenden Freitag, dem 3. Februar findet in Vomp das „1. WSV Vomp & GH Pelikan Rodel-Night-Race“ statt. Das 2er-Teamrennen auf die Mittelzeit findet auf der Bachtalrodelbahn statt, Start ist um 18 Uhr. Weitere Infos und Anmeldung auf der Homepage www.wsv-vomp.at