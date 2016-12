Weerberg deklassiert Kitzbüheler Adler mit 10:2

12.12.2016, 16:54 Uhr

Eishockey - Landesligist weiter auf Siegestour

WEERBERG (wk). Am vergangenen Samstag empfing der EHC readyfornature Weerberg das Farmteam der Kitzbüheler Adler. Im ersten Heimspiel im legendären Sennhofstadion ließ die Mannschaft von Spielertrainer Michael Holst den ersatzgeschwächten Gästen beim 10:2-Sieg von Beginn an keine Chance. Flavio Ferrari (2), Nico Strobl (2), Thomas Jud, Armin Heim, Fabian Stranz, Peter Schöser, Thomas Praxmarer und Manuel Lautsch waren die umjubelten Torschützen für die Gastgeber, die den bereits sechsten Sieg im siebten Spiel feiern durften. Die Fans können sich auf die beiden nächsten Heimspiele freuen. Am Mittwoch, 14.Dezember trifft die Holst-Truppe auf den EHC Mils und nur zwei Tage später gastiert Neueinsteiger EC Götzens im Sennhofstadion. Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr.