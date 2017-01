23.01.2017, 20:23 Uhr

CETA-Volksbegehren startete am 23. Jänner

Rund 40.000 Menschen haben unterschrieben, damit das Volksbegehren gegen TTIP, CETA & TiSA an den Start gehen kann. Am Montag, den 23.1.2017 ist es soweit, es beginnt die offizielle Eintragungswoche. Das Volksbegehren kann bis 30.1.2017 zu folgenden Zeiten in den Gemeinde- bzw. Bezirksämtern unterschrieben werden: Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr (an zwei Werktagen zusätzlich bis 20.00 Uhr) Samstag und Sonntag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr (kann in Gemeinden unter 2.500 Einwohnern um 2 Stunden verkürzt sein). Zusätzlich zur Unterschrift ist lediglich die Angabe von Vor-, Familienname und Geburtsdatum nötig. Die Identität wird mit einem Ausweis (z.B. Führerschein oder Pass) überprüft. Foto: Gemeinsam gegen TTIP, CETA und TiSA: (v.l.n.r.) Fritz Pichlmann, LHStv.in Ingrid Felipe, Herbert Thumpser, Cornelia Hagele.

Gefällt mir