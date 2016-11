Erfolgreiche WK Schwaz Jobbing Night in Fügen

28.11.2016, 17:50 Uhr

Am vergangenen Mittwoch wurde die Festhalle Fügen kurzfristig zu einer lebendigen Bildungsmesse umfunktioniert.

FÜGEN (dw). In Fügen fand erstmalig ein Berufs-Informations-Abend der besonderen Art. 26 Ausbildungsbetriebe aus Fügen und Umgebung stellten den insgesamt rund 300 Besuchern ihre Lehrberufe praxisorientiert vor. Es wurde nicht nur über die Berufe geredet, sondern typische Tätigkeiten wurden von den Jugendlichen auch gleich durchgeführt. Mädchen wie Burschen waren mit Begeisterung dabei und probierten sämtliche Lehrberufe gleich aus. Von Locken wickeln bis Hobeln, von Schweißen bis Brezen formen, von Schrauben und Bohren bis Schalungen bauen war alles mit dabei. So konnten die Jugendlichen gleich testen, ob sie für die jeweiligen Berufe auch geeignet sind. Gleichzeitig erklärten die Firmenchefs den Eltern ihre Lehrberufe und stellten auch die Aufstiegsmöglichkeiten vor. "Hier wurde es wieder einmal sehr deutlich dass Lehrberufe tolle Perspektiven mit vielen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen bieten" so WK Schwaz Gf Stefan Bletzacher.