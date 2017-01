NHT investiert zehn Mio. Euro im Bezirk Schwaz

15.01.2017, 21:15 Uhr

Fünf-Euro-Wohnprojekt in Schwaz 18 Mietwohnungen im März bezugsfertig

SCHWAZ. Die Neue Heimat Tirol (NHT) zählt mit mehr als 18.000 Wohneinheiten mittlerweile zu den führenden Wohnbauträgern in Österreich. 2016 wurden 479 neue Wohnungen fertiggestellt. In den nächsten Jahren sind weitere 3.200 Wohneinheiten in ganz Tirol geplant. Das entspricht einem Bauvolumen von 550 Mio. Euro. Pro Jahr setzt Tirols größter gemeinnütziger Wohnbauträger mittlerweile Projekte im Umfang von 120 Mio. Euro um. 2016 befanden sich erstmals 1.001 NHT-Wohneinheiten zeitgleich in Bau. „Das ist ein absoluter Rekordwert und unterstreicht das enorme Bauvolumen der NHT. Durch eine gute Akquise ist unsere Pipeline an Neubauprojekten auch in den nächsten Jahren prall gefüllt“, berichtet Markus Pollo. Der studierte Architekt und Betriebswirt ist seit 1. Jänner 2017 neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei der NHT und im Bereich Innsbruck tätig.Für den Bezirk Schwaz wurde eine Vorschau über die aktuellen und geplanten Projekte gegeben. „Die NHT investiert heuer insgesamt rund zehn Mio. Euro in verschiedenste Bauprojekte im Bezirk Schwaz“, informiert NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner: „Besonders stolz sind wir auf das erste Fünf-Euro-Wohnprojekt Tirols, das derzeit in der sogenannten Freiheitssiedlung im Osten von Schwaz errichtet wird.“ Im März 2017 soll das Projekt fertiggestellt und die insgesamt 18 Mietwohnungen an die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner übergeben werden. Beim angepeilten Endmietpreis von rund fünf Euro pro m² sind bereits Betriebs- und Heizkosten sowie Umsatzsteuer einkalkuliert. Ende 2017 soll das neue Sozialzentrum in Mayrhofen mit insgesamt 80 Pflegebetten und einer Zentralgarage in Betrieb gehen. In Jenbach fällt im 1. Quartal 2017 der Spatenstich für den nächsten Bauabschnitt am Areal der ehemaligen „Prantlsiedlung“. Nach der Fertigstellung von zuletzt 99 neuen Wohnungen sollen im Rahmen der nächsten Baustufe 44 Wohnungen realisiert werden. Weitere Projekte sind in den Gemeinden Mayrhofen (17 Mietwohnungen), Eben am Achensee (17 Mietwohnungen), Zell am Ziller (14 Mietwohnungen) und wiederum Jenbach (20 Eigentumswohnungen) vorgesehen.Die neue NHT-Geschäftsführung Hannes Gschwentner und Markus Pollo präsentierten zukünftige Projekte im Bezirk.