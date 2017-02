Notar Josef Reitter informiert über Erbrechtsreform

03.02.2017, 12:26 Uhr

Am 1.1. 2017 ist die größte Erbrechtsreform in Kraft getreten. Gültig für alle Sterbefälle ab Jänner 2017

ZELL. Ehegatte erbt neben Geschwistern alleine: Bei der gesetzlichen Erbfolge (also ohne Testament) gehen nunmehr Ehegatten den Seitenverwandten vor. Der Ehegatte erbt somit den bisher auf Geschwister des Verstorbenen entfallenen Erbteil; sind beide Eltern vorverstorben ist der Ehegatte gesetzlicher Alleinerbe. Neue Formvorschriften für Testamente: Das fremdhändig geschriebene Testament muss nun in Gegenwart von drei gleichzeitig anwesenden Testamentszeugen inkl. Adresse und Geburtsdaten eigenhändig unterschrieben und mit dem eigenhändigen Zusatz versehen werden, dass die Urkunde den „eigenen letzten Willen“ enthält; „Pflegevermächtnis“: Pflegende nahe Angehörige haben jetzt einen gesetzlichen Anspruch auf Abgeltung der Pflege des Verstorbenen, sofern sie diese in den letzten drei Jahren vor dem Tod mindestens sechs Monate Pflegedienste geleistet haben. Kein Pflichtteilsrecht von Eltern: Pflichtteilsberechtigt sind nur noch die Nachkommen und der Ehegatte des Verstorbenen, somit nicht mehr die Eltern.Umfangreiche Schenkungsanrechnung–neue Schenkungsbewertung: Neu ist, dass alle Schenkungen bzw. sonstigen unentgeltlichen Zuwendungen an Kinder wie auch Enkelkinder sowie Ehegatten zeitlich unbefristet auf den Pflichtteil anzurechnen sind; darüber hinaus werden ab jetzt diese Schenkungen zum Schenkungszeitpunkt bewertet und bis zum Todestag nach dem VPI aufgewertet. Pflichtteilsminderung neu: Bisher konnte der Pflichtteil eines Nachkommen nur dann letztwillig um 50 % vermindert werden, wenn zwischen dem Testator und dem betroffenen Kind zu keiner Zeit ein Naheverhältnis bestand. Neu ist, dass es für die Pflichtteilsminderung genügt, wenn mindestens in den letzten 20 Jahren vor dem Todes des letztwillig Verfügenden kein solcher Kontakt bestand.