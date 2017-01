Tag der offenen Schule in der HAK|HAS Schwaz

Schwaz : HAK Schwaz |

SCHWAZ. Am Freitag, den 27. Jänner 2017 von 11 – 14 Uhr besteht in der HAK|HAS Schwaz die Möglichkeit, sich aus erster Hand bei den Schülerinnen und Schülern sowie Professorinnen und Professoren zu informieren. Die Schule mit Wirtschaftskompetenz berät über die Ausbildungsschwerpunkte der Standard-HAK, über die neue HAK für Kommunikation und Medieninformatik (KOMMIT.HAK) und über die Praxishandelsschule. Machen Sie sich ein Bild von der Schule und von der angenehmen Atmosphäre, in der Lehren und Lernen stattfinden. Präsentiert werden unter anderem verschiedene Lehr- und Lernformen wie COoperatives Offenes Lernen (COOL) und digitale Unterrichtsmethoden, Coachingmöglichkeiten durch Lehrpersonen, das Pflichtpraktikum, Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung und natürlich das Schulgebäude, eines der neuesten und modernsten in Westösterreich.