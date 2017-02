03.02.2017, 17:54 Uhr

Das ist für mich als Hobbyfotografin, sicher das Highlight für 2017.Der Sperber ist ein Greifvogel.Sperber sind eng an Wald gebunden, brüten heute in vielen Teilen Europas aber auch in städtischen Grünanlagen. Sie ernähren sich überwiegend von kleinen und mittelgroßen Vögeln bis zur Größe einer Taube.