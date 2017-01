Fasching der " WIENER NARREN " in Himberg

AT

, Erberpromenade 21 , 2325 Himberg bei Wien AT

Volkshaus Himberg , Erberpromenade 21 , 2325 Himberg bei Wien AT

Himberg bei Wien: Volkshaus Himberg |

Die Faschingsgilde " WIENER NARREN " veranstaltet am 18.02 2017 in Himberg bei Wien seine Faschingssitzung . Es sind noch Restkarten unter der Tel. Nr. 0660/2565307 bei unserer Kassierin zu bestellen oder an der Abendkassa .



18.2.2017



Volkshaus



2325 Himberg, Erberpromenade 21







für " Speis und Trank" wird durch die vorhandene Gastronomie gesorgt



Einlass ab 18°° , Beginn 19,30