Kultplatz Heiliger Stein in Mitterretzbach

Beim „Heiligen Stein“ in Mitterretzbach handelt es sich um einen Schalenstein, der vermutlich schon in prähistorischer Zeit als Kultplatz diente. Eine Quelle und eine Kirche in unmittelbarer Nähe dienten später als christliche Wallfahrtsstätten.Der Platz um den Hl. Stein ist ein uralter Kultplatz. Auf einem ellipsenförmig geneigten Steg rund um das Kultensemble wandernd genießt man einen herrlichen Ausblick in das Retzer Land, Pulkautal und den südmährischen Raum nach Znaim.Hier werden Wünschelrutenwanderungen angeboten.