Die Stadtpfarrkirche St. Stephan von Retz wird am 27.12.1200 im Zwettler Stiftungsbuch erstmals urkundlich erwähnt. Sie gehörte damals zur Passauer Diözese.Volksschule Retz. Geschichtliches zum Schulgebäude: Spätestens um 1180 wird in der Chronik vom Bau eines Pfarr-, Wirtschafts- und Zehenthofes an dieser Stelle durch das Bistum Passau berichtet. Es ist dies ein spätromanischer Bau.Ab 1857 befindet sich das Gebäude im Besitz des Stiftes Göttweig. Die Stadt Retz pachtet es 1872 zwecks Errichtung einer Bürgerschule. 6 Jahre später wird das 2. Stockwerk errichtet. Im Jahre 1949 kauft die Stadtgemeinde Retz das Gebäude. Dieses geht in den Besitz der VS- und HS-Gemeinde über. Im Althofgarten wird ein neues Hauptschulgebäude errichtet. Ab 1972 befindet sich nur mehr die Volksschule im Gebäude.