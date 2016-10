First Green Ladies - ihr Herz schlägt für Rapid!

06.10.2016, 09:06 Uhr



Viel Potenzial für die Zukunft

. Obfrau ist, ihre Stellvertreterinnen sindund. Bei der Gründungssitzung am 04. Oktober war jede Menge Rapid-Prominenz vor Ort: Rapid-Präsident, Präsidiumsmitglied, die aktiven Spielerund, Fanbetreuerund last but not least Stadionsprecher, der den Abend gewohnt redegewandt moderierte. Zur Überraschung der Damen schauten nochundvorbei und standen nach dem Interview durch Andi Marek den Ladies für Autogramme und Fotos zur Verfügung. Ebenfalls unter den Gästen waren Ortschef(Mutter von Michael Krammer),(von taxibruck.at als bewährter "Transport" der Damen ins Allianz Stadion),(Designerin der Taschen für die Ladies aus Schwadorf). Pizzeriachefundsorgten für das leibliche Wohl der Gäste.Petra Gregorits wurde die Ehrenmitgliedschaft bei den First Green Ladies verliehen und sie gab den guten Rat: "Es entgeht Euch etwas, wenn Ihr Eure Männer alleine ins Stadion schickt!" Als jetziger Rauchenwarter war auch Michael Krammer begeistert von der Stimmung: "Das sind die Momente, wo man von den Fans ganz viel zurückbekommt für seine Arbeit!" Stefan Schwab und Thomas Schrammel standen Andi Marek Rede und Antwort, bevor es hieß: Autogrammstunde und Fotoshooting mit den Damen. Seit 1992 ist Andi Marek Stadionsprecher des SK Rapid Wien und er meinte augenzwinkernd: "Als ich begonnen habe kamen gerade mal 3 Prozent Frauen ins Stadion zu den Spielen, jetzt sind es knapp 40 Prozent ..." Auch Bgm. Ernst Schüller zeigte sich beeindruckt, "dass so viel Rapid-Prominenz bei der Gründungssitzung dabei war, so als wären es es 10000 Fans und nicht 'nur' 32 Damen. Aber unsere First Green Ladies haben viel Potenzial für die Zukunft!"Susi Herzog ist stolz auf ihren 1. Rapid Damen Fanclubs Österreichs FIRST GREEN LADIES und war natürlich begeistert über den Besuch der SK Rapid-Spitze. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen! Bei Interesse an einer Mitgliedschaft: Tel. 0676/6701351 oder herzog-s@gmx.at