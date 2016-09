Achtung, neue Umleitungen am Knoten Prater

28.09.2016, 23:10 Uhr

A 23 in Fahrtrichtung Norden: Die Abfahrt zur A 4 Ost Autobahn in Fahrtrichtung Zentrum.Die Umleitung: Führt über die Anschlussstelle Handelskai oder den Knoten Kaisermühlen, zurück auf die A 23 Richtung Süden. Die Abfahrt zum Zentrum in Fahrtrichtung Süden ist offen.

A 23 in Fahrtrichtung Süden: Die Abfahrt in Fahrtrichtung Zentrum.Die Umleitung: Führt geradeaus über die Erdberger Brücke und die Anschlussstelle Landstraßer Gürtel weiter über das untergeordnete Netz Richtung Zentrum.A 4 vom Flughafen kommend auf die A23 in Fahrtrichtung Süden:Die Umleitung: Führt geradeaus Richtung Zentrum zur Stadionbrücke. Über die Stadionbrücke kann wieder auf die A 23 Richtung Süden aufgefahren werden.