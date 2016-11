Aktion: Weihnachtlicher Gruß für Flüchtlinge

30.11.2016, 14:49 Uhr

Aufruf zur „Schuhschachtel- oder Sackerl-Spende“

Schuhschachtel oder Sackerl

Im Vorjahr sammelten die SchwechaterInnen rd. 200 Kartons und Sackerln, welche Bgm. Karin Baier und VBgm. Mag.a Brigitte Krenn mit ihrem Team an die Flüchtlinge im Henry Dunant Quartier übergeben konnten. Heuer soll diese tolle Aktion wiederholt werden um den betroffenen Menschen am Flughafen eine kleine Freude zu machen.Folgende Produkte sollen ab 1. Dezember – abgefüllt in einer Schuhschachtel bzw. einem Sackerl - beim Bürgerservice der Stadtgemeinde Schwechat abgegeben werden:SchokoladeShampooBody-Lotion oder CremeA4 HefteKugelschreiberDie gesammelten Geschenke werden am 24.12.2016 den BewohnerInnen im Quatier übergeben.