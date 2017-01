Autozulieferer mit Erfolg

27.01.2017, 13:57 Uhr

Geschäftsführerin Katja Sieghart und Plant Manager Christian Weigl gaben Einblicke in die Produktpalette des Automobilzulieferers. Auf über 65.000 Quadratmeter Fläche werden bei Antolin Ebergassing von rund 650 Mitarbeitern Teile für das Interieur von namhaften Fahrzeugherstellern gefertigt. Teile die in Ebergassing erzeugt werden, findet man in Fahrzeugen auf der ganzen Welt wieder.Bezirkshauptmann Suchanek war sehr interessiert an den Tätigkeiten von Antolin, stellte viele Fragen und wünschte dem Werk und seinen Mitarbeiter für die Zukunft alles Gute.