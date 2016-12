29.12.2016, 12:27 Uhr

Echte spenden 6.535 Euro an krankes Kind

Mit ihrem bereits 12. Benefizpunsch zugunsten kranker Kinder übertrafen „Die Echt’n“, der Motorradclub Schwechat, Austria alle Erwartungen. Am 23.12.2016 übergaben sie der Mutter des an Muskeldystropie (LGMD Typ 2A) erkrankten 8-jährigen Oliver sage und schreibe 6.535 Euro.Wir hoffen, damit die Krankheit von Oliver durch Therapien etwas hinauszuzögern bis es ein Heilmittel gibt, so Andreas Sterba, der Präsident des MRC Schwechat.