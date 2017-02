Bezirk wächst rapide: Schwechat hat schon über 18.000 Einwohner

09.02.2017, 16:48 Uhr

Einwohnerzahlen in Umlandgemeinden schossen in nur einem Jahr rasant in die Höhe

Die neuesten Zahlen der Statistik Austria belegen, dass das Wiener Umland am stärksten wächst in ganz Österreich. Die Hauptstadt platz aus allen Nähten. Und das merkt man schon an der Stadtgrenze. Schwechat, die mit Abstand größte Stadt im neuen Großbezirk Bruck/Leitha, wies mit 1.1. 2017 exakt 18.001 Einwohner aus. Um 327 Schwechater mehr als noch im Jänner 2016.Auch die zweitgrößte Gemeinde Himberg steigerte seine Einwoznerzahl von 7.276 (Anfang 2016) auf 7.416 Hauptgemeldete im heurigen Jahr. Fischamend als drittgrößte Gemeinde wuchs von 5.347 auf 5.499 Einwohner. Leopoldsdorf als Nr. 4 der Region steigerte sich von 5.039 auf 5.083 Bewohner.Auch kleinere Gemeinden wie Schwadorf legten kräftig zu in einem Jahr: von 2.048 auf 2.116 Bewohner. Weiters: Gramatneusiedl von 3139 auf 3236, Klein Neusiedl von 902 auf 91, Lanzendorf von 1711 auf 1845, Maria-Lanzendorf von 2108 auf 2120, Moosbrunn von 1716 auf 1763, Rauchenwarth von 707 auf 734, Zwölfaxing von 1679 auf 1730. Nur Ebergassing fällt aus der Reihe: Dort sank die Bevölkerung von 3929 auf 3920 Einwohner. In Reisenberg leben jetzt 1.657 statt 1.655 Menschen (Jänner 2016).