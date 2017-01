Erhöhter IS-Terroralarm auch am Flughafen

21.01.2017, 17:13 Uhr

Nach Festnahme eines 18-jährigen Albaners mit Elternhaus in Neunkirchen

Nach der Verhaftung eines 18-jährigen albanischen Terrorverdächtigen nahe beim Reumannplatz in Wien-Favoriten herrscht erhöhter Terroralarm. Auch am Flughafen Schwechat wird verstärkt patrouilliert.Das Hauptaugenmerk der Polizei liegt auf neuralgischen Punkten. Damit sind neben Flughafen auch Einkaufszentren und Bahnhöfe gemeint, so Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. „Bei diesen neuralgischen Punkten wird darauf geachtet, ob irgendwelche Gegenstände speziell Rucksäcke, Trolleys, Koffer, herrenlos abgestellt sind. Man wird sich das sofort ansehen und versuchen, den Besitzer ausfindig zu machen. Sollte das nicht der Fall sein, werden diese Bereiche abgesperrt und untersucht, ob es sich um einen gefährlichen Gegenstand handelt oder nicht.“