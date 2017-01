Faschingszeit-Ortsüblicher Schwachsinn wenn arme Menschen auch dumm sind!

26.01.2017, 20:19 Uhr

und innen ist zb im Keller teilweise der Boden gefroren weil nicht betoniertdie Eingangstüre schließt automatisch aber nur weil der Türschließer gestohlen wurdeein Mieter hatte kein Geld für Pizza zahlen und hatte die schon oft anschreiben lassen soverkaufte er wieder einmal was im Haus zu finden war auch Fahrräder im Keller sind nicht sicherda wird seitens der Stadtgemeinde Schwechat überall toll mitgeholfen seit ein Altwarenhändlerein riesen Grundstück mit einen neuen Haus einfach so hinstellte das fand gleich Gönner weil"wo Tauben sind fliegen Tauben zu" bekanntlich damit noch nicht genug jetzt zuArme sind auch meistens Dumm in den besagten Gemeindebau Keller da sind auch halbe Hausbesorger/inund die wollen unbedingt auch dazugehören und so lassen die 2x pro Jahr den Abstellraum leer räumenund sagen wenn jemanden danach was fehlt so kann er sich das im Lagerraum der Stadtgemeinde Schwechat wiederzurückholen aber einen feuchten Keller mit den abgeholten Fließen trocken machen oder eine Eingangstürebenerdig mit einer Tür die auch geklaut wurde so wie Fließen Holzleisten div Regale Tische Sessel Rodel ReifenFahrräder alles alter Hausrat die Stadtgemeinde lässt das im Auftrag alles klauen und stellt sich alsSpender für Ungarn dar oder als "Tausendsassa" die immer noch super altes auf Lager haben was abererst seit einer gewissen Neubesetzung im Gemeindeamt üblich wurde wiegesagt für Arme haben die eigentlich nichts übrig aberes wird sowiso alles umgedreht und sog "Kriminelle Energie" ist am Gemeindeamt mit Außenstellen ohne Ende gewachsensollte mal eine Erhebung gemacht werden von unterschiedlichen Mieten und unterschiedlichen Förderungengleiche sind in Bezirk Schwechat eben gleicher geworden das hat schon Traditionauch weil Gericht und Land NÖ Schwechat Getreue sind seit je herden "wo der bartel den most herbekommt ist es super weil schon bezahlt ist"Fasching ist Freunde aber leider wirkliche Realitätsbeschreibung und nicht einfach zu durchschauen!