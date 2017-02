Flughafen: Bombiges Interesse an neuer Bombardier

04.02.2017, 18:37 Uhr

Bombardier C Series CS300 technologischer Meilenstein in Sachen EnergieeffizienzDie Bombardier C Series CS300 ist dank moderner Technologien bei Triebwerken und Materialien besonders wirtschaftlich, umweltverträglich und bietet Passagieren noch mehr Komfort. Das neue Flugzeug ist zwischen 10 bis 15 Dezibel leiser als ein vergleichbarer Flugzeugtyp. Der Treibstoffverbrauch wie auch der CO₂-Ausstoss kann außerdem um bis zu einem Viertel gesenkt werden. Das Kabineninnere besticht durch größere und eng aneinander gesetzte Fenster, die mehr Tageslicht in die Kabine lassen und für ein tolles Raumgefühl sorgen. airBaltic wurde 1995 gegründet und betreibt derzeit eine Flotte von 25 Flugzeugen, die von Riga aus 60 Ziele weltweit anfliegen.