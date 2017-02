Frostschäden auf A4: Weiterhin Stau

09.02.2017, 16:16 Uhr

Die Asfinag hat alle Hände voll damit zu tun, Frostschäden zu reparieren. Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla: "Die Schäden auf der Fahrbahn sind leider so gravierend, dass wir unverzüglich Ausbesserungen vornehmen müssen." Am Donnerstag mussten scharfe Kanten auf Grund von Rissen bearbeitet werden. Die Folge: Beim Knoten Schwechat kam es einem mehr als sechs Kilometer langen Rückstau auf der S1 bis zum Tunnel Rannnersdorf.Auch in den nächsten Tagen müssen Lenker mit Behinderungen zwischen Flughafen und Knoten Schwechat rechnen.