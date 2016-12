Glückwunsch an Passagier Nr. 23.000.000

29.12.2016, 12:36 Uhr

Heute kurz nach 10.00 Uhr wurde der 23-millionste Passagier am Flughafen Wien abgefertigt. Frau Maria Schörkhuber, die mit ihren Kindern Diana und Daniel nach einer kurzen Verabschiedung von ihrem Mann Erich auf dem Weg zu den Großeltern nach St. Petersburg war, wurde von Flughafen-Vorstand Mag. Julian Jäger herzlichst begrüßt. Dieser überreichte den glücklichen Reisenden einen Lounge-Aufenthalt für die gesamte Familie und Shopping-Gutscheine im Wert von € 500,-.Jahr 2016 geprägt von RekordenIn diesem Jahr wurden bereits zwei Rekorde am Flughafen Wien gesetzt. Der passagierstärkste Monat Juli ging mit rund 2,4 Mio. Passagieren in die Geschichte des Airports ein. Ein weiterer Rekord konnte mit 89.361 abgefertigten Passagieren am 16. September 2016 verzeichnet werden. Für das Gesamtjahr 2016 rechnet man mit einem Passagieraufkommen von über 23 Mio. Reisenden.