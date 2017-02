Gutes Zeugnis für Schwechater Bäume

15.02.2017, 18:31 Uhr

Seit 2001 führt die Stadtgemeinde Schwechat einen Baumkataster, in dem alle stadteigenen Bäume mit ihren Grunddaten erfasst sind. Damit soll der Erhaltungszustand der Bäume dokumentiert und so die Sicherheit garantiert werden. Der Zustand der Bäume wird auch mindestens einmal jährlich von externen ExpertInnen geprüft – jetzt war es wieder soweit.Das Ergebnis: Der im Kataster erfasste Baumbestand in Schwechat ist überwiegend positiv.Der Baumkataster garantiert, dass Bäume im öffentlichen Raum sicher sind. Hitze, Trockenheit, Spätfrost, beengte Standorte, Verdichtungen im Wurzelraum, Schädlinge, neue Krankheiten, Bautätigkeit, Salzstreuung und Vieles mehr setzen den Bäumen im städtischen Gebiet nämlich enorm zu.Einige Bäume in der Ehrenbrunngasse (südliches Ende) sind am Ende ihres Lebensalters angelangt und werden deshalb aus Gründen der Sicherheit gefällt. Noch in diesem Frühjahr erfolgt eine Neupflanzung artgerechter Bäume um so eine naturnahe Umwelt auch für die nachfolgenden Generationen zu garantieren