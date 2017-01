Himberg: Blick tief in die Seele

24.01.2017, 14:58 Uhr

Mit ihrer Beratung aus persönlichem Gespräch und Bachblüten hält Andrea Ehn auch Vorträge vor Pflegekräften.

Erscheinungen wie Depressionen und Magenprobleme haben meist tiefere Ursachen. Manchmal genügt ein Blick in die Seele, um die Ursache herauszufinden. Die Himbergerin Andrea Ehn hat sich auf Bachblüten spezialisiert. Sie hält sogar Vorträge für Pflegepersonal in Spitälern.Welches Verhaltensmuster steckt laut Ehn oft hinter dem körperlichen Symptom Krankheit?* Herzinfarkt, Burnout, Grippe (Pflichtbewusstsein zurücknehmen und geduldiger werden)* Magenprobleme (nein sagen lernen). Man kann nicht „nein" sagen. Tut man es dennoch, oft sehr aggressiv, hat man Schuldgefühle die sich auf den Magen schlagen.* Haut- und Hals-Probleme (Perfektionismus). Man fühlt sich rasch in seiner Haut nicht wohl, wenn etwas nicht so läuft wie man es sich vorstellt.* Fieberblasen. Menschen die sich als „Opfer“ des Schicksals empfinden.* Verdauungs-, Atem- und Gelenksprobleme. Oft bei Menschen, die sehr starr ihre Ziele verfolgen.Welche der 38 verschiedenen Bachblüten für Erwachsene, Kind oder Haustier die Richtigen sind, wird in einem einstündigen Gespräch ermittelt und die persönliche Bachblütenmischung in Tropfenform zusammengestellt.Ehn hat schon eine Frau einer Diensthundestaffel samt Wuffi so beraten, dass Klientin und Hund ihre Prüfung endlich schafften. Infos: 0676/52 99 754.