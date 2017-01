Immer mehr Pkw auf Schwechats Autobahnen

07.01.2017, 16:05 Uhr

Dass der Verkehr stark gestiegen ist, zeigt Schwechat-Ost mit 61.700 Pkw pro Tag (plus 4,3 Prozent)

Die Ergebnisse der Zählstelle:

A2 Biedermannsdorf: 149.700 Pkw pro Tag (neue Zählstelle)A2 Bad Vöslau: 86.700 Pkw pro Tag (plus 0,7 Prozent)A21 Brunn am Gebirge 77.200 Pkw pro Tag (plus 3,0 Prozent)A2 Steinabrückl: 75.700 Pkw pro Tag (plus 1,1 Prozent)S1 Tunnel Vösendorf: 64.400 Pkw pro Tag (plus 0,7 Prozent)S1 Rannersdorf: 63.100 Pkw pro Tag (plus 3,7 Prozent)S1 Schwechat/Ost: 61.700 Pkw pro Tag (plus 4,3 Prozent)A1 St. Pölten Süd: 61.200 Pkw pro Tag (kein Vergleichswert zum Vorjahr)A1 Altlengbach: 59.800 Pkw pro Tag (plus 4,5 Prozent)A1 Poppendorf: 58.200 Pkw pro Tag (plus 1,3 Prozent)A22 Spillern: 58.000 Pkw pro Tag (plus 1,5 Prozent)A1 Roggendorf: 57.100 Pkw pro Tag (plus 1,4 Prozent)A4 Arbesthal: 55.600 Pkw pro Tag (plus 3,5 Prozent)A1 Ybbs: 54.700 Pkw pro Tag (plus 3,5 Prozent)A1 Kötting: 54.300 Pkw pro Tag (plus 1,9 Prozent)A22 Stockerau Mitte: 52.900 Pkw pro Tag (plus 1,3 Prozent)A4 Bruck An Der Leitha: 53.800 Pkw pro Tag (plus 3,4 Prozent)A1 Neumarkt An Der Ybbs: 52.500 Pkw pro Tag (plus 2,0 Prozent)A1 Endholz: 52.300 Pkw pro Tag (plus 2,0 Prozent)A1 Oed: 51.700 Pkw pro Tag (plus 4,0 Prozent)A1 Seisenegg: 50.100 Pkw pro Tag (plus 2,0 Prozent)A21 Sittendorf: 39.700 Pkw pro Tag (plus 3,9 Prozent)A2 Grimmenstein: 38.400 Pkw pro Tag (plus 1,0 Prozent)A3 Ebreichsdorf: 37.100 Pkw pro Tag (plus 1,5 Prozent)A3 Landegg: 34.000 Pkw pro Tag (plus 1,9 Prozent)A5 Eibesbrunn: 32.200 Pkw pro Tag (plus 4,3 Prozent)S5 Zaina: 29.700 Pkw pro Tag (plus 1,9 Prozent)S33 Pottenbrunn: 27.800 Pkw pro Tag (plus 3,8 Prozent)S33 St. Pölten: 27.600 Pkw pro Tag (plus 4,3 Prozent)A1 Pressbaum: 26.400 Pkw pro Tag (plus 2,0 Prozent)A5 Schrick: 25.200 Pkw pro Tag (plus 5,2 Prozent)S4 Wr. Neustadt Süd: 21.900 Pkw pro Tag (plus 3,8 Prozent)S3 Göllersdorf: 13.800 Pkw pro Tag (plus 2,3 Prozent)Quelle: Asfinag, VCÖ 2017