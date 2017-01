Justizminister stolz auf Katzelsdorfer Gymnasium

19.01.2017, 16:34 Uhr

Auch Schwechater Schulen an Projekt interessiert

Nicht jeden Tag wird eiene Schule von einem Minister besucht. Und noch dazu einen ganzen Vormittag. Anlässlich eines Projektes über psychosoziale Kompetenz im Gymnasium Katzelsdorf. Die Justivollzugsanstalten Hirtenberg und Schwwarzau haben die Gymnasiasten ziemlich beeindruckt. Noch mehr der Vortrag und die Gesprächsrunde mit Minister Wolfgang Brandstetter. Die Themen reichten von Fußfesseln bis hin zum vieldiskutierten Kopftuchverbot an Gerichten. Da sprach sich Brandstetter klar dafür aus, dass Hoheitsbeamte wie Richter ohne auffällige religiöse Symbole den säkularen Stellenwert der Justiz repräsentieren. Der Minister zeigte sich aber auch von seiner heiteren Seite und grub ein paar Schulerinnerungen aus. So war absolut kein Freund von Geräteturnen. Das für seine gute Ausbildungsqualität bekannte Gymnasium nannte er vorbildlich.Auch Schule in anderen Bezirken wie Schwechat zeigen sich an diesem Projekt interessiert, auch um das Empathievermögen der Schüler zu stärken.