Luftfahrt-Experten mit Ausblick

15.01.2017, 18:07 Uhr

Fragen über Fragen in einer krisengeschüttelten Branche. Wer eine Antwort sucht, kann einen Blick in die Glaskugel riskieren, oder Kurt Hofmann fragen!Dieser gilt seines Zeichens als der profilierteste deutschsprachige Luftfahrtjournalist und ist ein exzellenter Kenner der Branche. Seit mehr als 20 Jahren fliegt Kurt Hofmann als freier Journalist für Branchenmagazine und Fachzeitungen rund um den Globus und berichtet aus erster Hand aus den Vorstandsbüros der Fluglinien. Seine Luftfahrtexpertisen werden nicht nur bei Fernsehdiskussionen gerne eingeholt, sondern auch von so manchen Flugunternehmer.Was liegt also näher als den „Experten der Luftfahrt“, zu einem Gastvortrag bei den Flughafenfreunden Wien einzuladen? Am vergangenen Freitag besuchten 55 Mitglieder des Vereines seinen informativen Gastvortrag am Flughafen Wien und waren begeistert über den Blick hinter den Vorhang der Industrie.Gastgeber Martin Dichler dazu; "Kurt Hofmann ist die journalistische Koryphäe der Branche. Durch sein großes Netzwerk und die zahlreichen Treffen mit den Vorstandsdirektoren der Branche, ist auf seine Luftfahrtexpertisen verlass".