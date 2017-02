Mannswörth: Feinstaubgrenzwerte heuer 13 mal überschritten

07.02.2017, 18:58 Uhr

Allerdings gebe es erfahrungsgemäß in den ersten Wintermonaten des Jahres ohnehin die häufigsten Überschreitungen, erklärt der Experte. Um gegenzusteuern schnürte Niederösterreich gemeinsam mit dem Umweltbundesamt ein Feinstaubpaket. Dieses beinhaltet 110 Maßnahmen in allen Bereichen, vom Verkehr bis zum Hausbrand. Unter anderem wurde eine Förderung für den Austausch alter Heizungsanlagen beschlossen.Zudem besteht seit etwas mehr als einem Jahr im Wiener Umland in den Feinstaub-Sanierungsgemeinden ein Fahrverbot für Lkw mit hohen Abgaswerten. Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (VP) spricht von einer klugen Maßnahme. Diese wirke besser als Tempo 100 quer über alle Fahrzeugklassen.