Mautbetrug und Abgas-Skandal auch auf A4

31.01.2017, 20:09 Uhr

Manipulation bei AdBlue-Zusatz bei 20 Prozent aller Ost-Lkw

Mit 20 Prozent Lkw-Anteil am Verkehr auf der A4 haben Polizei und Prüfer der Behörden einen besonders schweren Job bei der Kontrolle der Lkw auf der A4. Neben technischen Mängeln, Zustand der Lenker – vor kurzem krachte der Lenker eines Tankers ohne Schein und auf Drogen durch die Leitschienen bei Mannswörth – ist seit kurzem ein weiteres Problem akut: die Manipulation der Adblue-Geräte.Der Zusatz von AdBlue im Tank verhindert den Ausstoß von giftigem Stickstoffdioxid. Die von AdBlue zu reinem Stickstoff verwandelten Abgasen belasten die Umwelt hingegen nicht."Die Abgasmanipulation bei Lkw ist für Niederösterreich besonders relevant. Hier hat der Lkw-Verkehr in den vergangenen Jahren besonders stark zugenommen, Niederösterreich ist vom Ost-West Transitverkehr stark betroffen", stellt VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen fest. Die aufgedeckten Manipulationen bei Lkw betreffen den Einsatz von AdBlue. AdBlue wird in den Abgasstrang eingespritzt, um den Stickoxidausstoß zu senken. Offenbar wurde aber bei vielen Lkw ein Gerät eingebaut, das die Einspritzung von AdBlue blockiert, der Bordelektronik aber vorspielt, weiterhin mit AdBlue zu fahren. Die Spediteure sparen sich durch die illegale Manipulation den Zusatzstoff AdBlue und zahlen trotzdem eine reduzierte Lkw-Maut, die auch in Österreich nach Schadstoffklassen gestaffelt ist. „Diese Lkw stoßen deutlich mehr gesundheitsschädliche Stickoxide aus und gleichzeitig wird der Staat betrogen, da sie eine niedrigere Maut bezahlen als sie aufgrund des Schadstoffausstoßes zahlen müssten“, macht VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen aufmerksam. Bei Lkw kann offiziell die AdBlue-Anlage ausgeschaltet werden, dann zahlen aber diese Lkw eine höhere Maut.VCÖ-Kollege Christian Gratzer fordert schärfere Kontrollen auf der A4, da es sich laut Studien der deutschen Universität in 20 Prozent der kontrollierten Laster um Fahrzeuge aus Osteuropa handelt.Ohne AdBlue wird die Motorleistung sukzessive auf Null gedrosselt. Durch die Manipulationsgeräte wird der Fahrzeugcomputer umgangen und die Lkw können weiterfahren.