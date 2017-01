Tanzen, schmausen, melken: Bauernbundball im Austria Center

07.01.2017, 16:19 Uhr

Dabei ist der "Große aus Niederösterreich", wie er in Ballkreisen liebevoll genannt wird, längst zu einer Veranstaltung der Superlative geworden: Er zählt zu den schönsten Trachtenbällen Österreichs und darüber hinaus zu den stilvollsten und bestbesuchten Bällen des Landes. Neben den allseits beliebten Fixpunkten wie der Sektbar, der Seidlbar der Akademikergruppe und dem Casting für den Jungbauernkalender gibt es auch bei der 74. Auflage des Ballereignisses viele Attraktionen. Die NÖ Landjugend organisiert beispielsweise die Bar in der Radio NÖ-Disco, die Milchbar und den „AMA Gütesiegel“-Melkwettbewerb, wo Damen und Herren in einer eigenen Wertung ihr Geschick beim Melken an einer Plastikkuh beweisen können. Im „So schmeckt NÖ“-Weindorf mit Heurigenbetrieb werden die Gäste mit regionalen Schmankerln verwöhnt.