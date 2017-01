Taxler-Proteste gegen Uber-Steuervorteile

22.01.2017, 17:36 Uhr

"Wenn sie sich an die Gegebenheiten des Gewerbes halten würden, ist eigentlich nichts dagegen einzuwenden. Sie sind eben ein Mitbewerber. Aber es ist so, dass die 25-Prozent-Prämie, die bezahlt wird, nicht in Österreich bleibt, sondern woanders hingeht“, sagte Felix Pribil, Fachgruppenobmann der Taxi- und Mietwagenunternehmen in Niederösterreich. „25 Prozent versteuern wir im Ausland, nur haben wir im Gegensatz zu manch anderen Online-Firmen vor Ort lokale Büros und feste Angestellte“, sagte Andreas Weinberger, General Manager von Uber Österreich.