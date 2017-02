Teure Baumaschinen in die Slowakei verschoben

15.02.2017, 18:37 Uhr

Mit einem Landsmann namens Ladislav heckte er den Plan aus, in Österreich Baumaschinen zu mieten, diese in die Slowakei zu verbringen und dort am Schwarzmarkt zu verscherbeln.Einem Fischamender Unternehmen lockte er einen Kompaktlader und eine Rüttelplatte im Wert von rund 80.000 Euro heraus, wobei er vorspiegelte, diese Geräte auf einer Baustelle im Burgenland zu verwenden und nach Ablauf der Mietdauer zurückzustellen.In Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) büßte nach demselben Muster eine Firma Baumaschinen im Wert von 52.000 Euro ein.Die wegen schweren Betruges verhängte Freiheitsstrafe von 14 Monaten ist rechtskräftig!