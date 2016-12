Tipps für Silvester von Polizei

29.12.2016, 12:20 Uhr

Eigentumskriminalität und Belästigung

Körperliche Übergriffe

Ein reiches Betätigungsfeld finden Taschendiebe im dichten Gedränge bei Großveranstaltungen, zu Stoßzeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch belebte Plätze im Nachtleben sind ein beliebter Ort für Taschen- bzw. Trickdiebstähle.Die Tricks:Taschendiebe gehen mit ihrem Opfer auf „Tuchfühlung“. Dies kann auf viele verschiedene Arten passieren: Umarmen, antanzen, anrempeln, mit Essen oder Getränken beschmutzen, einzelne Blumen zum Verkauf anbieten und sogar bis zur sexuellen Belästigung gehen.Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände und seien Sie besonders im Gedränge wachsamNiemals viel Bargeld bei sich tragenWertsachen auf mehrere Taschen verteilenFalls es zu körperlichen Übergriffen kommt, setzen Sie sich entschlossen zur Wehr.Machen Sie bei Belästigungen laut und deutlich auf sich aufmerksam. Schreien Sie so laut wie möglich, um anderen Personen Ihre Gefahrensituation aufzuzeigen. Ein probates Mittel ist in diesem Zusammenhang auch die Verwendung eines Handalarmgerätes, wie bei der österreichweiten Initiative des Bundesministeriums für Inneres „Gemeinsam Sicher“ bereits empfohlen wurde.Achten Sie auf ihr Bauchgefühl und halten Sie bei einer möglichen Gefahr das Handalarmgerät griffbereit.Werden Sie verfolgt, bitten Sie andere Menschen um Hilfe oder suchen Sie Schutz in Lokalen, Geschäften usw.Haben Sie bei einer Personengruppe ein unangenehmes Gefühl, weichen Sie aus und vermeiden Sie direkten Kontakt.Rufen Sie bei Gefahr die Polizei unter der Notrufnummer 133 bzw. dem Euronotruf 112.