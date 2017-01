Falco-Jahr mit Selfie-Contest

15.01.2017, 17:14 Uhr

Selfie machen mit einem der neuen Bilder zum Gratisdownloaden und mitmachen

René Reitz war der erste Produzent von Falco und will seinen berühmtesten Schützling anlässlich dessen 60. Geburtstages, den Österreichs berühmtester Pop-Star am 19. Februar feiern würde, und dem 20. Todestag am 6. Februar 2018 die Ehre erweisen. Dazu gibt es eine einzigartige Galerie mit neuen Bildern, die man HIER gratis downloaden kann.Mit diesen Bildern – sie spiegeln die künstlerischen und menschlichen Seiten von Falco wider – sollen Falco-Fans Selfies machen (nähere Infos HIER ) und einschicken.René Reitz: "Macht mit! Schickt Eure Selfies." Ob ein Bild ausdrucken und sich darin einwickeln, den Laptop mit einem der Bilder auf seinen Kopf stellen, einfach kreativ sein. Drei Bilder aus diesen Falco-Selfie-Einsendungen werden Ende des Jahres von einer prominenten Jury ausgewählt - und mit je einem Bild aus den Falco-Superportrait- Bildern – lauter Einzelstücke – ausgezeichnet.René Reitz hat neben falco auch mit Wolfgang Ambros, Joesi Prokopetz, Ulli Bäer, Alexander Bisenz, Gipsy Love, Ginger Baker, Georg Danzer, Peter Rapp, EAV, Ganymed, André Heller, Gary Lux, Udo Lindenberg, Marianne Mendt, Harri Stojka, Supermax, Peter Wolf und Xenia gearbeitet.