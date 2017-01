Kinderstadt Fischamend auch "Stadt der Väter"

14.01.2017, 15:59 Uhr

Mama, Papa, Nachwuchs: Im Eltern-Kind-Zentrum wird der Vatertag aufgewertet

Da freuen sich die Papis und die Mamis: Denn im EKIZ (Eltern-Kind-Zentrum) Fischamend wird der Vatertag heuer "verdoppelt" und beuwsst aufgewertet. Beim Vätertreff am Samstag, 10. Juni, von 9 bis 11 Uhr besteht einmal die Möglichkeit, sich ausschließlich mit „Gleichgesinnten“ zu treffen, während sich die Mütter eine kleine Pause gönnen dürfen. Die Einladung richtet sich an Väter sowie Großväter mit deren (Enkel-)Kindern.Neben dem gemeinsamen Brunch, stehen an diesem Vormittag das Spielen mit den Kindern sowie der lockere Austausch im Vordergrund – einfach Zeit miteinander verbringen. Begleitet wird das Vätertreffen von Thomas Ram, der selbst fürsorglicher Vater eines kleinen Sohnes ist.