Region bleibt Top-Wohngegend

03.10.2016, 14:40 Uhr

Neue Immobilienstudie zählt unsere Gemeinden zu den teuren Pflastern.

in der neuesten Immobilien-Studie von "Remax" stechen Schwechat und andere Stadtrand besonders heraus in der Statistik. In Wien-Umgebung mit Klosterneuburg, Purkersdorf und Schwechat kosten Einfamilienhäuser im Durchschnitt 312.984 Euro. Zum Vergleich: In den Bezirken Zwettl liegen die Preise bei 50.660 Euro) und in Waidhofen/Thaya bei 68.699 Euro. Im Detail: Gmünd: 91.982 Euro (+46,1%); Hollabrunn: 92.996 Euro (-0,8%); Lilienfeld: 96.075 Euro (+3,3%); Melk: 108.820 Euro (-2,2%); Mistelbach: 103.727 Euro (-2,3%); Horn: 125.617 Euro (+21,9%); Neunkirchen: 131.014 Euro (-9,5%); Scheibbs: 155.323 Euro (+7,0%); Amstetten inkl. Waidhofen/Ybbs: 159.213 Euro (+7,3%); St. Pölten Stadt: 164.675 Euro (-11,6%); Gänserndorf: 168.434 Euro (-0,3%); Wr. Neustadt (Stadt+Land): 176.437 Euro (+8,3%); Bruck/Leitha: 181.907 Euro (-7,8%); St. Pölten Land: 183.562 Euro (+9,9%); Tulln: 188.304 Euro (-16,0%); Krems (Stadt+Land): 193.690 Euro (+26,5%); Korneuburg: 212.403 Euro (-7,3%).Prognose der Experten: Die Preistendenzen im Wiener Umland rund um Schwechat zeigen im einstelligen Prozentbereich nach oben.