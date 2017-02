Airport: Neues Führungsteam für VIP & General Aviation Services

08.02.2017, 16:26 Uhr



Langjähriger Flughafen-Experte Michael Zach



Internationaler Wirtschaftsfachmann Joubin Pour

Michael Zach (35), studierter Betriebswirt, begann 2006 seine Karriere in der Flughafen Wien AG im Controlling. Nach mehreren Jahren in der Strategieentwicklung übernahm er in Folge als Assistent des Vorstandes die Betreuung diverser Projekte. Anfang 2015 hat er die kaufmännische Geschäftsführung des City Airport Trains – die er bis heute wahrnimmt – sowie der VIE Airport Baumanagement GmbH übernommen. Seit Sommer 2016 ist Zach als operativer Geschäftsführer der Vienna Aircraft Handling GmbH bestellt.Joubin Pour (27) studierte Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht in Wien und in den USA und absolvierte seinen MBA bei INSEAD in Singapur und Frankreich. Nachdem Pour als Wirtschaftsanalyst tätig war, nahm er 2012 neue Herausforderungen als Projektleiter im Bereich Strategie- und Beteiligungsmanagement in der Flughafen Wien AG an und zeichnet für viele erfolgreiche konzernweite Projekte verantwortlich. Seit Dezember 2016 hat er zusätzlich die kaufmännische Geschäftsführung der Vienna Aircraft Handling GmbH inne.