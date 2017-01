Flughafen: Startschuss für Office Park 4

03.01.2017, 16:54 Uhr



Inbetriebnahme des Office Park 4 bis Anfang 2020

„Mit dem neuen Office Park 4 setzt der Flughafen Wien einen weiteren Schritt zur Attraktivierung der Airport City und der gesamten Airport Region. Wir wollen damit nicht nur lokale, sondern internationale Unternehmen ansprechen, vor allem auch Brexit-Flüchtlinge aus Großbritannien, denn unsere Lage im Herzen Europas ist einzigartig. Der Standort ist optimal für Unternehmen, die eine gute internationale Verkehrsanbindung, leistungsfähige Logistik-Kapazitäten, beste Telekom- und IT-Konnektivität und eine komfortable Arbeitsumgebung mit Einkaufs- und Nahversorgungseinrichtungen, Parkplätzen und guter öffentlicher Erreichbarkeit suchen.“, erläutert Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.Das Interesse am Flughafen als Betriebsstandort nimmt weiter zu: Zwölf Unternehmen mit insgesamt rund 600 Beschäftigten haben sich in den letzten zwölf Monaten angesiedelt. Nun ist die Airport City mit den Bürogebäuden Office Park 1, 2 und 3 sowie dem Objekt 645 weitgehend ausgelastet und es gibt Bedarf an zusätzlichen Büroflächen.Nach erfolgter Genehmigung durch den Aufsichtsrat starten nun die Planungsarbeiten für den neuen Office Park 4. Errichtet wird das Gebäude an der Westseite des Towers an der Einfahrtsstraße in das Flughafen-Areal. Dabei werden mehr als 20.000 m2 Büro- und Eventfläche neu geschaffen. In Betrieb gehen soll der Office Park 4 bis spätestens Anfang 2020. Besonderes auf der Habenseite ist die beste verügbare Telekommunikations- und IT-Konnektivität.Die Entwicklung des Immobilienstandortes Flughafen zu einer multifunktionalen Airport City ist ein wesentlicher Teil der Flughafen-Strategie. Mit einer Gewerbefläche von über 140.000 Quadratmetern, Office Park-Einrichtungen mit künftig (inklusive Office Park 4) rund 110.000 Quadratmetern Büro- und Konferenz-Flächen, verschiedenen Nahversorgungs- und Serviceeinrichtungen, wie Supermärkte, eine Apotheke, ein Fitnesscenter, ein Rund-um-die-Uhr-Post-Partner und vielem mehr sowie mit einer optimalen Verkehrsanbindung bietet der Flughafen Wien ideale Voraussetzungen für Betriebsstandorte.Nähere Infos finden Sie HIER