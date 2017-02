Fluglinie lockt mit Küssen

08.02.2017, 16:16 Uhr

Anlässe zum Küssen gibt es zum Glück viele, sei es der Valentinstag oder ein anderer Anlass. Als Gewinn winkt ein Flug für 2 Personen in eine Niki-Feriendestination und zusätzlich wird das beste Foto Teil der neuen Niki-Werbekampagne. Eine gute Gelegenheit also für alle, die gerne küssen, fotografieren und ein Niki-Star werden wollen, denn für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnte dies der Beginn einer echten Modelkarriere sein. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall.Teilnehmen kann man per Mail, dazu einfach Foto, Name, Geburtsdatum und Anschrift an webmaster@flyniki.com senden und in die Betreffzeile: „Kussaktion“ schreiben. Die Teilnahmebedingungen findet man hier: www.flyniki.com/de/niki/landingpage.php?name=kussaktionWeiters kann man sein Kuss-Foto auch auf Instagram posten unter dem Hashtag #ferienkuss versehen und mit @_www.flyniki.com_ markieren umso am Gewinnspiel teilzunehmen.