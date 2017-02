Mehr Arbeitslose, mehr offene Stellen

05.02.2017, 15:11 Uhr

In Schwechat ist die Zahl der Atbeitssuchenden gestiegen. AMS-Chefin Gabriele Fälbl mit einer Analyse.

Ende Jänner waren in Schwechat 2.740 Personen arbeitslos vorgemerkt, um 141 Personen ( 5,4%) mehr als im Jänner des Vorjahres.Der Anstieg ist bei den Männern stärker ausgefallen als bei den Frauen: Im Vorjahresvergleich waren Ende Jänner 94 Männer mehr (ein Anstieg um 6,2% auf insgesamt1.618 Männer) und nur 47 Frauen mehr (ein Anstieg um 4,4% auf 47 Frauen) arbeitslos vorgemerkt als im Jänner 2016.

Addiert man zu den arbeitslos gemeldeten Personen jene Personen, die sich in einer Schulung befunden haben, waren Ende Jänner 2017 3.056 Personen beim AMS Schwechat vorgemerkt, somit zusammen ein Anstieg um 3,5% (+102 Personen).Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im Bezirk Schwechat ist im Dezember 2016 im Vorjahresvergleich um 1,9 % gestiegen, wobei sich zeigt, dass die Beschäftigung der Frauen stärker gestiegen ist:Im Dezember 2016 waren im Arbeitsmarktbezirk Schwechat 11.348 Frauen (+ 2,1% gegenüber dem Vorjahr) und 12.412 Männer (+1,8% gegenüber dem Dezember 2015) beschäftigt.Ende Jänner 2017 waren in Schwechat 859 Personen arbeitslos vorgemerkt, die 50 Jahre alt oder älter waren. „Nach wie vor steigen aufgrund der Demographie sowohl Beschäftigung als auch Arbeitslosigkeit der über 50 jährigen stark“, informiert Gabriele Fälbl. Die Arbeitslosigkeit der Personen im Haupterwerbsalter (25 bis 49 Jahre) ist dem gegenüber nur moderat angestiegen: Ende Jänner waren in dieser Altersgruppe 1.594 Personen vorgemerkt, um 59 oder 3,8% mehr als im Jänner 2016.Arbeitslosigkeit in Gesundheitsberufen gesunkenBetrachtet man die Arbeitslosigkeit nach Berufen, so ist in Schwechat in der Sparte der Gesundheitsberufe eine Entspannung erkennbar. Die Arbeitslosigkeit ist in diesem Bereich um 2,2% gesunken.Die Arbeitslosigkeit in Bauberufen ist gestiegen, was fast ausschließlich Männer betrifft: Ende Jänner waren 209 Männer arbeitslos gemeldet, die in Bauberufen beschäftigt waren, um 11,2% mehr als im Jänner des Vorjahres, wobei dieser Anstieg zunächst witterungsbedingt ist.Mehr Arbeitslose mit maximal PflichtschulabschlussDie Anzahl der arbeitslosen Personen mit maximal Pflichtschulabschluss ist neuerlich gestiegen. Ende Jänner waren 1.243 Personen beim AMS Schwechat arbeitslos gemeldet, deren höchster Bildungsabschluss die Pflichtschule ist, um 91 Personen bzw. 7,9% mehr als vor einem Jahr.Unternehmen melden mehr offene StellenIm Jänner waren in Schwechat 275 offene Stellen gemeldet. Erfreulich ist der stark gestiegene Stellenzugang: die Unternehmen im Bezirk haben in diesem Monat 525 offene Stellen gemeldet, um 234 mehr als im Jänner 2016. Im Durchschnitt wurden offene Stellen innerhalb von 22 Tagen besetzt.Deutlich weniger LehrstellensuchendeDie Arbeitslosigkeit der Personen unter 25 Jahren ist wieder etwas angestiegen (auf 287 Arbeitslose insgesamt, das sind plus 16 Personen bzw. +5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Deutlich fällt erneut der Rückgang der Lehrstellensuchenden aus:Nur 24 Personen waren Ende Jänner beim AMS Schwechat als lehrstellensuchend registriert, 7 Personen (oder 22,6%) weniger als vor einem Jahr.Mehr Lehrstellen sofort besetzbarEnde Jänner waren in Schwechat insgesamt 106 offene Lehrstellen gemeldet, um 9 Lehrstellen mehr als im Jänner des Vorjahres. Die Zahl der Lehrstellen, die jetzt bereits gemeldet, aber erst ab Sommer 2017 zu besetzen sind, ist gleichgeblieben: 86 Lehrstellen sind ab Ende des Schuljahres, 20 Lehrstellen sind ab sofort zu besetzen.