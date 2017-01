Rote Wirtschaft lud zu Jahresempfang

14.01.2017, 13:59 Uhr

Treffen am Flughafen Wien-Schwechat mit zahlreichen Ehrengästen

„Der Wirtschaftsverband Niederösterreich setzt sich dafür ein, dass die Betriebe des Bundeslandes und hier besonders die kleinen und mittleren Unternehmen bessere Rahmenbedingungen vorfinden“, erklärte Wirtschaftsverband-NÖ-Präsident Günter Ernst in seiner Festrede. „Die Betriebe müssen von Bürokratie entlastet werden. Wichtig ist außerdem, dass die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) faire Chancen bei öffentlichen Auftragsvergaben haben.“

Der designierte Präsident des SWV-NÖ, Marcus Meszaros-Bartak: „Der Wirtschaftsverband NÖ hat in 70 Jahren ein solides Fundament aufgebaut, wir feiern dieses Jahr bereits den 70.Geburtstag unseres Verbandes. Sozusagen darf ich einen Familienbetrieb weiterführen. Der SWV-NÖ war in diesen Jahrzehnten immer ein starker Partner der Kleinst- und Kleinbetriebe, und das werden wir weiter ausbauen.Wir setzen drei Schwerpunkte. Der erste ist die Arbeit für unsere Mitglieder, nämlich die Gewinnung neuer Mitglieder sowie die Betreuung und Vernetzung der bestehenden Mitglieder. Zweiter Schwerpunkt sind die Funktionäre, für die das Schulungsangebot ausgebaut wird und es Weiterbildungsprogramme geben wird. Dritter Schwerpunkt ist die Wirtschaftskammerwahl 2020, wo wir erneut dazugewinnen werden, um auch künftig in der WKNÖ ein starker Partner für die Anliegen der KMU zu sein“, berichtete Dr. DI Marcus Meszaros-Bartak.Für SP-NÖ-Klubobmann Alfredo Rosenmaier sind die Themen Arbeit und Wirtschaft entscheidende Faktoren mit weitreichenden Auswirkungen auf das Leben und die Lebensqualität der Menschen. Es geht um Impulse für die Inlandskonjunktur, wie eine Stärkung der Kaufkraft, damit Arbeitsplätze gesichert werden können. Enorm wichtig für die Bewältigung der künftigen Aufgaben ist aber auch die Qualifizierung. Denn die voranschreitende Digitalisierung von Lebens- und Arbeitsbereichen muss für die Schaffung hochwertiger Jobs genutzt werden.Erfreut über die gelungene Veranstaltung und die erfolgreiche Spendeninitiative war die Bezirksvorsitzende des Wirtschaftsverbandes Schwechat, Mag. Beatrix Binder:„Die SWV NÖ-Wirtschaftsgala in Schwechat ist heute ein Treffpunkt für Unternehmer aus den verschiedensten Bereichen. Im Mittelpunkt der Gala stehen die KMU, deren Tätigkeit hier gewürdigt wird. Wirtschaftstreibende können Kontakte knüpfen, Vorhaben besprechen und mit EntscheidungsträgerInnen der Wirtschaftspolitik zu einem persönlichen Gespräch zusammenkommen. Einen großen Stellenwert haben bei unserem Empfang aber auch soziale Organisationen, die Menschen in schwierigen Situationen beistehen.“Unter den TeilnehmerInnen des Neujahrsempfanges waren auch FSG-NÖ-Landesvorsitzender René Pfister, Gerhard Razborcan (SP-Landtag), Bürgermeisterin Karin Baier, SWV-Österreich-Vizepräsidentin Gabriele Ernst, SWVÖ-Bundesgeschäftsführerin Katharina Weninger, BA, die SWV-NÖ-Vizepräsidenten Marion Medlitsch und Herbert Kraus, der SWV-Spartenvorsitzende in Information und Consulting, Roland Hauer, Schwechats WKNÖ-Bezirksstellenleiter Mario Freiberger, Andrea Sagmeister von der AKNÖ-Bezirksstelle Schwechat, Gerhard Marchl vom Karl Renner-Institut, Andreas Hofbauer vom Bundeskriminalamt, Daniel Luksch von der Jungen Generation Schwechat, Vertreter der Flughafen-Feuerwehr, der Feuerwehr Mannswörth, des Roten Kreuzes Schwechat.